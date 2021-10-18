Michael Jackson'ın pasaport başvuru formu satışa çıkarıldı

Şarkıcı Michael Jackson'ın kaybettiği pasaportunun yenisini almak üzere doldurduğu başvuru formu, şarkıcının ölümünden 12 yıl sonra 75 bin dolara satışa çıkarıldı.

'Pop müziğin kralı' olarak nitelendirilen şarkıcı Michael Jackson’ın 1990’lı yılların başında kaybettiği pasaportunun yenisini almak için doldurduğu başvuru formu, Moments In Time adlı sitede 75 bin dolara satışa çıkarıldı.

NTV'nin TMZ’nin haberinden aktardığına göre, dört adet pasaport fotoğrafının yer aldığı başvuruda Jackson’a ait kişisel bilgiler yer alıyor. Meslek kısmında “eğlence insanı” yazan formda Jackson’ın imzası da bulunuyor.

2009’da ölen Jackson’ın daha önce de birçok eşyası satıldı. Jackson’ın sahne kostümlerinin tamamlayıcısı olan beyaz eldiveni, geçen yıl açık artırmada 104 bin 711 dolara alıcı buldu.

Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmadı. Eldivenin yeni sahibi ayrıca, eldivenin 1998 yılında UNICEF'e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.

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18/10/2021 16:34