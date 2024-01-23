Michael Jordan'ı geride bıraktı: Embiid, 70 sayıyla NBA tarihine geçerek galibiyeti getirdi

NBA Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistlik performansıyla tarihe geçtiği mücadelede Spurs 133-123 mağlup oldu.

MICHAEL JORDAN'I GERİDE BIRAKTI

Embiid, NBA tarihinde 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu olurken, kendi kariyerinin de rekorunu kırmış oldu.



Michael Jordan, 1990 yılında Chicago Bulls'un Cleveland Cavaliers ile oynadığı mücadelede 69 sayı kaydetmiş 70 sayı barajını aşamamıştı.

46 YIL SONRA NBA'DE BİR İLK

Öte yandan Minnesota Timberwolves formasi giyen Karl-Anthony Towns da 62 sayılık performans göstererek aynı gece 2 basketbolcunun da 60 sayı barajını aşarak tarihe geçmesini sağladı.



Yaklaşık 46 yıl önce George Gervin ile David Thompson, 9 Nisan 1978'de bir gecede 60 sayı barajını aşan son basketbolcular olarak tarihe geçmişti.