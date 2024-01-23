Michael Jordan'ı geride bıraktı: Embiid, 70 sayıyla NBA tarihine geçerek galibiyeti getirdi
NBA'de Philadelphia 76ers formasıyla San Antonio Spurs karşısında 70 sayı atan Joel Embiid, lig tarihine geçti. 76ers, karşılaşmadan 133-123'lük skorla galip ayrıldı.
23/01/2024
NBA Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistlik performansıyla tarihe geçtiği mücadelede Spurs 133-123 mağlup oldu.
MICHAEL JORDAN'I GERİDE BIRAKTI
Embiid, NBA tarihinde 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu olurken, kendi kariyerinin de rekorunu kırmış oldu.
Michael Jordan, 1990 yılında Chicago Bulls'un Cleveland Cavaliers ile oynadığı mücadelede 69 sayı kaydetmiş 70 sayı barajını aşamamıştı.
46 YIL SONRA NBA'DE BİR İLK
Öte yandan Minnesota Timberwolves formasi giyen Karl-Anthony Towns da 62 sayılık performans göstererek aynı gece 2 basketbolcunun da 60 sayı barajını aşarak tarihe geçmesini sağladı.
Yaklaşık 46 yıl önce George Gervin ile David Thompson, 9 Nisan 1978'de bir gecede 60 sayı barajını aşan son basketbolcular olarak tarihe geçmişti.