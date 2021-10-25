Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı

ABD'li basketbol yıldızı Michael Jordan'ın giydiği bir spor ayakkabı, açık artırmada 1,47 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Michael Jordan'ın 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda gitdiği kırmızı beyaz spor ayakkabı açık artırmada satışa çıkarıldı.

Ayakkabı, 1,47 milyon dolara satıldı.

Bu rakam, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam oldu.

Jordan birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görülüyor.

Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren Jordan, küresel bir ikon haline geldi ve NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.

2003 yılında emekli olan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.

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25/10/2021 10:42