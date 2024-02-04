Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Ayakkabı açık artırmayla satıldı.



İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's'te gerçekleşen satışta 1998 NBA finalleri sırasında giydiği altı ayrı ayakkabının 8 milyon dolara satıldığı belirtildi.



Bu tutar, maçta giyilen bir spor ayakkabısı için ödenen en yüksek ücret oldu.



Michael Jordan'a ait spor eşyaları sıralamasında ise en pahalı ikinci eşya olarak kayıtlara geçti.



Sotheby's'in yöneticilerinden Brahm Wachter yaptığı açıklamada, "Bugünkü rekor, onun tüm zamanların en iyisi olduğunu gösteriyor. Açık artırma tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönüm noktası ve spor ayakkabıları için bir daha böyle bir rekor kırılmayacak." dedi.

REKOR JORDAN'DA

Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği forma, yine Eylül 2022'de Sotheby's'te satılmıştı.



Forma, 10.1 milyon dolara satılırken bu tutar, bir spor eşyası ödenen en yüksek ücret oldu.