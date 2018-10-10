HABER KIBRIS

Michael Kasırgası Florida kıyılarını vurdu

ABD'yi vurması beklenen Michael Kasırgası Florida eyaleti kıyılarında etkili olmaya başladı

ads
10/10/2018

Michael Kasırgası Florida kıyılarını vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kıyılarında etkili olması beklenen Michael Kasırgası Florida eyaleti kıyılarına ulaştı. Bu yıl ABD sahillerini vuran en güçlü fırtına olması beklenen Michael Kasırgasının şiddetinin saatte 120 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Fırtına öncesi uyarıda bulunan uzmanlar kasırganın kategori 4'e yükseldiğini bildirmişti. Kasırga sebebiyle bölgeden zorunlu tahliyeler gerçekleştirilmişti.

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Michael Kasırgası Florida kıyılarını vurdu, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems