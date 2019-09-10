Michael Schumacher için gizli tedaviye başlandı

5 yıl önce kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in Paris’te Pompidou Hastanesi’ne yatırıldığı bildirildi. 50 yaşındaki şampiyonun hastanede gizli bir tedaviye tabi tutulacağı bildirildi.

Sözcü Skor'un Le Parisien gazetesinden aktardığına göre Schumacher’e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak.

Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.