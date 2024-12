Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi açıklandı

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıklandı.

2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine Michelin Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

- "Türkiye'de uzun vadeli bir vizyonumuz var"

Michelin Deneyimler Departmanı İletişim Direktörü Elisabeth Boucher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk mutfağının kalitesi nedeniyle Türkiye'de farklı şehirlere de gitmek istediklerini belirterek, "Bu yıl Bodrum sınırlarının ötesine geçmek için, Muğla'ya gitmeyi seçtik. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Çünkü Türkiye'de uzun vadeli bir vizyonumuz var ve her yıl yeni cevherler bulabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Boucher, Michelin Rehberi'ne bu yıl 32 yeni üye eklendiğini aktararak, "Bu gerçekten çok büyük bir haber. Çünkü bu sayı İstanbul'daki, İzmir'deki ve Muğla'daki şeflerin inanılmaz bir kalite düzeyi sağladıkları anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Michelin Rehberi'nin yaklaşımından bahseden Boucher, "Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki coğrafi ayak izini istikrarlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Ancak acele etmek de istemiyoruz. Çünkü ekiplerimizin işlerini doğru, düzgün bir şekilde yapabilmelerini istiyoruz. Daha önce belirledikleri restoranlara geri dönüyorlar ama aynı zamanda yeni cevherler bulmak için de zaman ayırıyorlar. Ekiplerimizin işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Bu yüzden çok hızlı gitmek istemiyoruz. Ama Türkiye'nin hala keşfedilecek pek çok cevheri olduğu doğru." değerlendirmesini yaptı.

Boucher, Michelin Rehberi müfettişlerinin beş kriteri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu kriterler evrenseldir. Sadece Türkiye için değil, New York, Paris ya da Tokyo için de geçerlidir. Birincisi malzemelerin kalitesi. Şef için hem üreticilerini hem de ürünü ve ürünün mevsimselliğini seçmek çok önemlidir. İkinci kriter ise pişirme tekniklerinde ustalık dediğimiz şeydir. Kulağa basit gelebilir ama bizim için çok önemlidir. Üçüncü kriter ise tabaklardaki koruyucuların uyumu. Yani şefin tabaktaki farklı lezzetleri orkestrasyon şekli. Dördüncüsü de bu benim favorim, şefin mutfağında kendini ifade etme kişiliğidir. Yani bir bakıma şefin kimliği mirastır ama aynı zamanda yemeklerine kattığı yaratıcılıktır. Son olarak da Michelin Rehberi müfettişleri için çok önemli olan bir diğer şey tutarlılık. Şefin başından sonuna kadar olağanüstü bir yemek sunma kapasitesi. Aynı zamanda tüm yıl boyunca misafirlerimizin, yani Michelin Rehberi'ne güvenen insanların yılın herhangi bir zamanında restorana gitmekten mutlu olmalarını istiyoruz."

- Turk Fatih Tutak, iki yıldızını koruyor

Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul'daki Casa Lavanda'ya ve İzmir'deki Narımor'a verildi.

İstanbul'da Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya, Bodrum'da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı, İzmir'de OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale yıldızlarını korudu.

Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbul'daki Turk Fatih Tutak iki Michelin yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor.

- Bib Gourmand restoran sayısı 27'ye yükseldi

Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İstanbul'da Casa Lavanda'nın yanında The Barn ve Telezzüz'e, Muğla'da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmir'deki Asma Yaprağı adlı işletmeciye takdim edildi.

Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü.

Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.

- Yetenekli profesyoneller için üç özel ödül

Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk'e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı.

2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrum'daki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacı'nın oldu.

Michelin Guide İstanbul, İzmir, Muğla'daki tüm restoran önerilerine Michelin Guide internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişilebiliyor.