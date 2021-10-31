Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

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31/10/2021

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Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou sakatlığını atlattı. Tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanlara başladı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Beşiktaş’ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N’Koudou formasına kavuşuyor.

Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanalara başladı. N’Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Bir kötü haber de Rosier’den

Sağ alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Valentin Rosier, Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

 

31/10/2021 13:52
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TAGS: Michy Batshuayi ve Valentin Rosier’den Beşiktaş’a kötü haber
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