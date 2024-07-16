Michy Batshuayi'den Mauro Icardi sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi için Batshuayi, "Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak." dedi.

Galatasaray'da Michy Batshuayi beIN Sports'un sorularını yanıtladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Batshuayi, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiyor. Ben de iyi bir hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Benden beklentiler yüksek olduğu için buna özen gösteriyorum ve buradan daha hazır ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Batshuayi, transfer süreciyle ilgili soruya şu yanıtı verdi, "Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray beni birkaç seneden beri beni istiyordu. Yönetim gerekenleri yaptı. Burada olduğum için mutluyum."

Mauro Icardi içinse Batshuayi şunları söyledi, "Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak."

Batshuayi, A Milli Takım ve Arda Güler için şu ifadeleri kullandı, "Maçların bazılarını takip ettim. Türk futbolunun geliştiğini görebiliyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. İyi bir jenerasyon var. Favori oyuncum tabii ki Arda Güler."