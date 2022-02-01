Mickael Pote ve Sampson Agoha ilk maçlarını boş geçmediler
01/02/2022
AKSA Süper Lig'de ara transfer döneminde ülkemize ilk kez gelen Mickael Pote ve Sampson Agoha golleriyle göz doldurdular.
Mağusa Türk Gücü'nün golcüsü Pote'nin Y.Dumlupınar'a attığı mükemmel gol alınan galibiyette önemli rol oynarken Beninli futbolcu markaj altında topla çok buluşamadı.
Gönyeli'nin Nijeryalı golcüsü Sampson Agoha da attığı 2 gol ve oyun içindeki etkisiyle beğeni topladı. Adanaspor'dan transfer edilen 20 yaşındaki Agoha'nın takımına kısa sürede uyum sağladığı gözlendi.