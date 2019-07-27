Miçotakis Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, resmi bir ziyaret için pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Miçotakis’in temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ve akabinde basın açıklaması yapılacağını yazdı.

Gazete, Miçotakis’e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın eşlik edeceğini ve Dendias’ın da, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini kaydetti.

Miçotakis’in Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Rum siyasi parti liderleriyle de bir araya geleceğini belirten gazete, pazartesi akşamı Miçotakis ve Dendias onuruna yemek verileceğini yazdı.

Gazete, Miçotakis’in salı günü ise Rum Dışişleri eski bakanları Yoannis Kasulidis ve Nikos Rolandis ile görüşeceğini kaydetti.

DİSİ eski Başkanı Yannakis Matsis ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la da görüşecek olan Miçotakis, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA’cıların mezarlarını ve Yunan Alayı ELDİK’i ziyaret edecek, çarşamba günü öğle saatlerinde Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.