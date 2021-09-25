Miçotakis-Guterres görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri için tek zeminin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtilen iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunu iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in perşembe günü New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya geldiğini yazdılar.

Habere göre Miçotakis görüşmede Guterres’e; “Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri için tek zeminin BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtilen, tek egemenlik, uluslararası temsiliyet ve vatandaşlık öngören iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğu” görüşünü iletti.

Miçotakis, “Farklı yönlerde yer alan önerilerin müzakere zemini olarak kabul edilemeyeceğini” de vurguladı.

Gazete, Miçotakis’in görüşmede gündeme getirdiği konuların arasında “Türkiye’nin sözde Yunan egemenlik haklarına yönelik ihlallerinin” de yer aldığını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2021 14:59