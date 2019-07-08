Miçotakis: Sondaj faaliyetlerine karşı somut adımlar atılmasından yanayız

Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, Yunanistan ile devam ediyor. Ülkede yapılan erken seçimle Çipras dönemi bitti, muhafazakar Kiriakos Miçotakis dönemi başladı.

Yunanistan’da erken genel seçimin galibi, muhafazakar Kiriakos Miçotakis’in partisi “Yeni Demokrasi” oldu.

Yeni Demokrasi Partisi, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etti. Miçotakis, başkent Atina’da coşkulu kalabalığa seslendi, yatırımları artırmayı, vergileri azaltmayı taahhüt etti.

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşı somut adımlar atılmasından yana olduklarını söyleyen Miçotakis, iktidara gelmeleri durumunda en kötü senaryoya hazır olacakları mesajını verdi.

Miçotakis, 14 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin ada sularında sondaj yapmakta ısrar etmesi durumunda Avrupa Birliği’ni (AB) yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

(BRT/TRT)