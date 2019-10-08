Miçotakis: Türk söylemleri aşırı ve verimsiz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 7’inci parselde yaptığı son eylemlerin, “son ve en kışkırtıcı eylem” olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Mısır’da yayınlanan “Al Ahram” gazetesine röportaj veren Miçotakis, Türkiye’nin bu eylemlerine, aşırı ve verimsiz söylemlerini de ekleyerek, uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Habere göre Miçotakis, Türkiye’nin bu eylemleriyle, Yunanistan’ın arzuladığı yeniden başlangıç için uygun ortamın yaratılamadığını ifade etti.

Miçotakis, röportajında Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan ilişkileri, mülteci sorunu ve Yunanistan’ın ekonomi perspektifleri gibi konulara da değindi.

08/10/2019 14:27