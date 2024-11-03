Miçotakis: Türkiye ile barışçıl bir ortam oluştu, işbirliği süreci olumlu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile işbirliği sürecinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, iki komşu olarak barışçıl ve karşılıklı anlayışa dayalı bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin geliştiğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki işbirliği sürecinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Miçotakis, Türkiye ile aralarındaki diplomatik görüşmelerin ve işbirliği anlaşmalarının iki komşu olarak barışçıl ve karşılıklı anlayışa dayalı bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca, bazı kesimlerin Türkiye ile savaş çağrısı yapmasının kabul edilemez olduğunu, bu tür söylemlerin halkı yanlış yönlendirebileceğini ifade etti.