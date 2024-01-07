Microsoft 30 yıl sonra ilk kez bilgisayar klavyesini değiştiriyor

Microsoft, 30 yıl sonra ilk kez Windows bilgisayarların klavyesinde değişiklik yaptı.

Bilgisayarlar artık alt tuşuyla sol ok tuşu arasında Microsoft'un yapay zeka araçlarını açan bir "Copilot tuşu" içerebilecek.

Windows Copilot, uzun e-postalar yazmak, özetlemek, bir sunuma dahil etmek için yapay zekanın oluşturduğu stok görsel hazırlamak gibi zor veya sıkıcı görevlerde yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirket buna yardımcı pilot adını veriyor çünkü bu görevlerde yardımcı olması ve sorumluluğu kullanıcıya bırakması amaçlanıyor.

Yeni tuş, 1994'te Windows tuşunun kullanılmaya başlanmasından bu yana PC klavyesinde yapılan ilk değişikliği gösteriyor. Bu tuş başlat menüsünü getirmek için kullanılsa da kullanıcılar genellikle amacını değiştiriyor veya ekstra seçenekler için diğer tuşlarla birleştiriyordu.

Neredeyse tüm klavyeler Windows bilgisayarlarla kullanılabiliyor ve mevcut klavyelerde yeni tuşun yer almayacağı da açık. Ancak Microsoft'un hem Windows'ta hem de kendi donanım klavyelerinde yaptığı değişiklikler, Windows tuşu örneğinde olduğu gibi genellikle piyasa genelinde yaygın ve hızlı değişikliklere yol açmıştı.

Gelecek hafta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurulacak olanlar da dahil olmak üzere birçok yeni bilgisayarın Copilot tuşunu entegre edeceği belirtildi. Klavyenin "Şubat sonundan ilkbahara kadar, gelecek Surface cihazları da dahil olmak üzere" piyasaya sunulacağı belirtildi.

Microsoft, yeni değişiklik için "Windows'la yolculuğumuzda başka bir dönüştürücü an" dedi. Şirket yeni Copilot tuşunun tanıtılmasının "yapay zeka bilgisayar" çağının başlangıcını simgelediğini öne sürdü.

Açıklamada, "İnsanların yapay zeka dönüşümüne daha kolay katılmalarını sağlayacağına inanıyoruz" dendi.

Copilot tuşu, bilgisayar klavyesinin temel bir parçası olarak Windows tuşuna katılıyor ve yeni tuşa basıldığında Copilot'u gündelik hayatınıza sorunsuz bir şekilde dahil etmek için Windows deneyiminde yapay zekayı etkinleştiriyor.

Microsoft, makine öğrenimine dayalı yeni yazılım özelliklerinin yanı sıra çiplerin yapay zeka çalışmalarına optimize edilmesini sağlamak üzere silikon şirketleriyle yapılan çalışmalar da dahil başka çalışmalara işaret etti.

Copilot henüz her yerde kullanılamıyor. Eğer bilgisayar buna erişemiyorsa, düğmeye basıldığında bunun yerine Windows Arama açılacak.

Independent Türkçe