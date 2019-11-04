Microsoft çalışanlarına 3 günlük hafta sonu izni verdi

Microsoft Japonya, ekip üzerinde yaratacağı etkiyi incelemek için çalışanlarına 3 günlük hafta sonu izni verdi.

CNBC'nin aktardığına göre teknoloji devinin verimliliği çalışanları haftada dört gün çalıştıktan sonra yaklaşık yüzde 40 arttı.

Çalışanlarına daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmak için girişimlerde bulunan Microsoft Japonya, Ağustos ayı boyunca cuma günleri kapılarını kapattı ve 2 bin 300 çalışanına üç günlük hafta sonu izni verdi.

Bu süreçte şirketin satışları yüzde 39.9 artış gösterdi. Microsoft'un açıklamalarına göre Ağustos ayı boyunca hiçbir toplantının 30 dakikadan uzun sürmemesi için kota da koyuldu. Şirketin bu süreçte elektrik kullanımı yüzde 23.1 azaldı ve yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı.

04/11/2019 09:35