Microsoft, OpenAI rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'ın Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurdu.

Şirket tarafından yapılan bildiride, yeni iş birliğinin Mistral AI'a, Azure'un en son yapay zeka altyapısına erişim sağlayarak gelecek nesil büyük dil modellerinin gelişimini ve dağıtımını hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, Mistral AI'ın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonu ve büyümesini destekleme kararlılığının altı çizilerek, Mistral AI ile yapılan ortaklığın güvenilir ve güvenli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik bir ortak taahhüt üzerine kurulu olduğu vurgulandı.