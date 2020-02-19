Microsoft, sorunlu olduğu gerekçesiyle Windows 10 güncellemesini geri çekiyor

Windows Latest’in aktardığına göre, Microsoft, çeşitli sistemlerde sorun yarattığı nedeniyle Windows 10 güncellemesini geri çekiyor.

ads
19/02/2020

ads
ads
Microsoft, sorunlu olduğu gerekçesiyle Windows 10 güncellemesini geri çekiyor

11 Şubat’ta yayınlanan KB4524244 numaralı güncelleştirmenin, bilgisayarlarda yavaşlamadan, 'ayarlardaki değişikliklerin iptaline kadar’ çeşitli hatalara neden olduğu için kullanımdan kaldırıldığı belirtildi.  

Microsoft, güncellemeyle ilgili kritik hataları kabul ederek, nasıl kaldırılacağına ilişkin talimatları yayınladı. Şirket, güncellemenin yeni sürümünün yakın bir zamanda yayınlanacağını kaydetti.

19/02/2020 15:34
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Microsoft, sorunlu, haberkıbrıs, olduğu, gerekçesiyle, Windows, 10, güncellemesini, geri, çekiyor
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.