Microsoft’tan Xbox itirafı: Hiçbir zaman kârlı değildi

20 yılı aşkın bir süredir piyasada olan oyun konsolu Xbox ile ilgili, Microsoft’tan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Fortnite oyununun geliştirici Epic Games ve Apple arasındaki tekel davası sırasında tanık olarak duruşmaya çıkan Microsoft’un Xbox İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lori Wright, oyun konsolunun şirkete hiçbir şey kazandırmadığını itiraf etti.

Duruşmada kendisine sorulan, “Xbox konsolunun satışı Microsoft’a kâr sağladı mı” sorusuna “hayır” yanıtını veren Wright, oyun konsolunun hiçbir zaman kârlı bir iş olmadığını da söyledi. Wright, şirketin parayı konsollarla birlikte satılan oyun ve sanal hizmetlerden kazandığını da vurguladı.

Apple’ın uygulama platformu App Store’dan Fortnite isimli oyunu çıkarması sonrasında başlayan dava sürecinde, Microsoft, Fortnite’ın yaratıcısı Epic Games’i desteklemiş ve Apple’ın hamlelerini açıkça eleştirmişti. Epic Games de Apple’ın App Store’unun haksız rekabete sebebiyet verdiğini söyleyerek olayı mahkemeye taşımıştı.

Wright, Xbox oyun konsollarından esas parayı konsol satışından değil, Xbox Game Pass ve oyun kumandası gibi aksesuar ve hizmetlerden kazandığını söyledi.

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07/05/2021 14:06