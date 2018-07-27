Microsoft'tan yeni Xbox geliyor!

Microsoft'un yeni bir Xbox üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu konsol tek bir cihaz ile sınırlı kalmayacak.

Thurrott.com tarafından yayımlanan bir habere göre iki farklı yeni nesil konsol geliyor. Bu konsolların biri, işlevsellik anlamında günümüzdekilerle aynı olacak ancak diğeri, tamamıyla bulut üzerinden hizmet verecek. Bulut hizmeti verecek olan cihaz özellikle Türkiye'de tercih edilir mi merak konusu açıkçası. Sonuç olarak internet altyapımız belli.

Aynı zamanda oyunların Azure üzerinde çalışması durumunda fiziksel olarak çok oyunculu sunucuya daha yakın olduğu için daha az gecikme yaşanacak.

Görünene göre Microsoft, oyun yayımı hizmeti üzerinde FastStart ile çalışıyor. Bu yeni özellik oyuncuların oyun hala indirilirken oyunu oynamalarına imkan tanıyor ve bu da bir oyunu cihazınıza ulaşır ulaşmaz oynama imkanı sunuyor.

Aynı oyunları hala her iki konsolda da oynayabileceksiniz ve firma, bu alanda bağlantıyı koparmayı planlamıyor. Hatta geri uyumluluk alanında yapılan çalışmalar ile yeni konsollarınızda da aynı tüm oyunları oynayabileceğiniz fikri yoğun bir şekilde destekleniyor.

İddialara göre her iki konsol da 2020 yılında piyasaya çıkacak. Microsoft'tan ilginç bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.