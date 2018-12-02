Microsoft'un katlanabilir telefonu 2019'da geliyor

Son ayların popüler konusu olan katlanabilir telefon giderek daha fazla üreticinin ilgili alanına girmeye başladı. Samsung'un Flex adını verdiği katlanabilir telefonun konsept modelini göstermesinden sonra LG ve Huawei gibi markaların da bu tarz bir ürün üzerinde çalıştığı iddiaları güçlendi. Sektöre bu anlamda bir katkı da Microsoft cephesinden gelecek gibi görünüyor.

Microsoft da katlanabilir telefon üretebilir

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen katlanabilir telefonu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Andromeda ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin 2019 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili haber Tom's Hardware internet sitesinde yayınlandı. Habere göre Microsoft'un Andromeda isimli katlanabilir telefonu firmanın Surface ailesinin bir üyesi olacak. Beklentilerin aksine telefon değil tablet tabanlı bir cihaz olacağı düşünülen katlanabilir ürün, açıldığında tablet benzeri bir arayüz sunacak.

Kesin olmamakla beraber katlanabilir telefonda normal bir Windows deneyiminin bulunacağı da iddia ediliyor. Bu yeni cihazın piyasaya sürülme tarihi ise 2019'un sonuna doğru olması bekleniyor.