Microsoft'un yeni emojileri artık Windows 11'de de mevcut

Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümü için isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, Windows 11 için hazırlanan yeni emojileri kullanıcılara sunuyor.

Microsoft, Windows 11 ile görsel değişiklikleri ön plana çıkarmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 11, 3 boyutlu emojilere sahip olacaktı. Ancak şirket, bu sözünü henüz yerine getiremedi.

Microsoft, yeni emojileri bundan birkaç hafta güncellediği Windows 11 Insider sürümünde kullanıma sunmuştu. Bu emojiler, ne yazık ki 3 boyutlu değildi. Windows 11'in kararlı sürümü için dağıtılmaya başlayan isteğe bağlı bir güncelleme ise kullanıcılara Windows 11 için hazırlanan yeni emojileri getiriyor. Ancak bu emojiler de 3 boyutlu değil.

Microsoft, Windows 11 için 3 boyutlu emojilerin neden kullanılma sunulmadığı konusunda açıklama yapmadı. Şirket, Windows 11 için hazırladığı emojilerin hiçbirini Windows 10 için sunmayacak.

Windows 11 için hazırlanan emoji paketinin en önemli üyesi Clippy olarak görülüyor. Clippy'yi yeniden hayata döndürmeye karar veren mühendisler, ataş emojisini değiştirdiler. Ancak diğer emojilerde olduğu Clippy de iki boyutlu tasarıma sahip.

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23/11/2021 19:15