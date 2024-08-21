Mıd Summer Ball’dan Ülke Turizmine Büyük Katkı

2005 yılından beri hem İngiltere’de hem de KKTC’de düzenlenen ve her yıl binlerce turistin ilgisini çeken Mid Summer Ball etkinliği, bu yıl Girne’deki Camelot Beach Club'da gerçekleştirildi. Etkinlik, yoğun katılımla büyük bir coşku içinde yapıldı.

Gece boyunca katılımcılar, yurt dışından gelen birçok ünlü DJ ve MC'nin performanslarıyla eğlenceli anlar yaşadı. DJ’ler, çeşitli müzik türlerinde setler sunarak, enerjik bir atmosfer yarattı.

TURİSTLER MID SUMMER BALL’A AKIN ETTİ

Ülkemize etkinliğe katılmak için gelen turistler, gece boyunca hem eğlencenin hem de güzel sunumun tadını çıkardılar. Mid Summer Ball, bölgedeki turizm hareketliliğini artırarak, katılımcılara ve bölgeye önemli bir katkı sağladı. Katılımcılar, bu özel geceyi sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla ölümsüzleştirirken, etkinliğin başarısı da geniş bir yankı uyandırdı.

Bu yılki etkinliğin ardından, Mid Summer Ball’un gelecek yıllarda ülkeye daha çok turist getirme adına adımlar atılacak.