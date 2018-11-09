Mide bulantısı, her yaştan insanın yaşayabileceği bir durumdur. Bazen bir hastalık belirtisi olabilen mide bulantısı, yediğimiz bir şeyin dokunması ile de olabilir. Mide bulantısı durumunda ilk olarak çözümü bir ilaç ile gidermek isteriz. Halbuki bazı yiyecekler mide bulantısına iyi gelmektedir. Peki mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide bulantısına ne iyi gelir? İşte mide bulantısı ve mide bulantısına iyi gelen şeyler ve detayları...

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi sonuçları ile can sıkan, her yaştan insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı, bazı hastalıkların veya vücutta meydana gelen ani değişimlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle ilk olarak mide bulantısının neyden kaynaklandığını bulmak gerekir. Eğer sık sık yaşıyorsanız doktora başvurmanız gerekir. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan mide bulantısı nasıl geçer araştırırız. Bu yüzden makalemizde mide bulantısı neden olur, nasıl geçer, mide bulantısına ne iyi gelir gibi konuları inceledik ve mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri sıraladık.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı ya da bulantı, kusma isteği ile sonuçlanan bir rahatsızlık olup mide hastalığı demek doğru değildir. Mide bulantısı, daha çok mide veya mideyle ilgisi olmayan bazı rahatsızların belirtilerindendir. Vücudun başka bir yerinde değişik bir duruma işaret eden mide bulantısına örnek olarak taşıt tutması verilebilir. Mide bulantısı araba tutması, koku ve stres gibi basit sebeplerden olabileceği gibi ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilir.

Mide bulantısı sonucu oluşan kusma isteği beyne bağlıdır. Bu hareketi düzenleyen merkez, iç kulak ve sindirim sisteminden gelen uyarılar ile birlikte kulak, göz gibi duyusal bölgelerden gelen uyarıları alır. Buralarda meydana gelen ani değişimler ise merkezin uyarımı ile kişide kusma isteği oluşturur. Mide bulantısı durumunda kişide terleme, iştahın kesilmesi, tansiyonun düşmesi, tükürük salgısının artması gibi durumlar da beraberinde görülebilir.

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Mide bulantısı nedeni olarak ilk aklımıza mide gelse bile diğer rahatsızlıklar nedeniyle olma ihtimali daha yüksektir. Mide bulantısının ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olması ihtimaldir. Bu yüzdn sık sık yaşanması durumunda doktora görünmeniz ve gerekli önlemleri almanız gerekir. Mide bulantı nedenleri olarak şunları sayabiliriz:

Addison Hastalığı, Alkolizm, Apandisit, Beyin tümörü, Doymama hastalığı, Kanser, Genel ilaçla tedaviler, Depresyon, Diyabet, Grip, Gıda zehirlenmesi, Gastroenterit, Reflü, Kalp krizi, Böbrek yetmezliği, Migren, Sinirlilik, Pankreatit, Peptik Ülser, Gebelik, Sigara içme, Denge bozukluğu, Hepatit...