Mide krampları ve kilo kaybına dikkat!

Tıpta en çok rastlanılan hastalıklardan biri olan bağırsak iltihaplanması, en karmaşık olan sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Peki bağırsak iltihabı nedir? Bağırsak iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları… Tüm detayları ile bağırsak iltihabı…

BAĞIRSAK İLTİHABI/ENFEKSİYONU NEDİR?

Bağırsak iltihabı, bağırsağın içinde bulunan ince zarın iltihaplanması sonucu bağırsağın etkin olarak görevlerini yerine getirememesine neden olan bir hastalıktır. Belirtileri farkedilebilir olsa da, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olmaktadır.

Çoğunlukla basit gıda zehirlenmelerine bağlı olarak meydana gelen bağırsak iltihabının farklı nedenleri de olabilir.

Eğer sebepsiz yere karnınızda aşırı ağrılı sancılar hissediyorsanız ya da bağırsak düğümlenmesi gibi bir durumla karşılaşırsanız en kısa zamanda bir hastaneye gitmeniz gerekmektedir.

En yaygın olanları ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.

– Ülseratif kolit. Bu durum, kalın bağırsağınızın (kolon) ve rektumun iç kısmında uzun süreli iltihap ve yaralara (ülser) neden olur.

– Crohn hastalığı. Bu tip bir IBD, sindirim sistemindeki astarın iltihaplanması ile karakterize olup, sıklıkla etkilenen dokulara yayılır.

BAĞIRSAK İLTİHABININ NEDENLERİ

Kesin olarak oluşum nedeni belirlenemeyen bir sağlık sorunu olmakla beraber bazı bozuk gıdaların bu hastalığı tetiklediği sanılıyor. Bazı genetik faktörlerin, çevresel faktörlerin ve psikolojik faktörlerinde etkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bozulmuş bayat et, bayat yumurta ya da bozuk etlerden yapılmış konserveler ve sucuklar, bayatlamış pasta ve kurabiye gibi besinlerin tüketilmesi bağırsak iltihabına yol açabilen nedenlerdir. Bozuk gıdaların içerisinde yer alan mikroplar bağırsaklara yerleştikten sonra bağırsak iltihabı oluşumuna neden olabilmektedirler.