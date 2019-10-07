Midesinden 104 plastik parçası çıktı

Avuç içine sığacak boyuttaki yavru kaplumbağa, bulunduğunda ölmek üzereydi ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu yıl denizde mikroplastik yedikten sonra açlıktan ölen en az 12 kaplumbağayla karşılaştıklarını belirten Floridalı uzmanlar, "İnsanlar plastik almaya son vermedikçe sorun sona ermeyecek" uyarısını yaptı. Gumbo Limbo Doğa Merkezi, ölen yavru deniz kaplumbağasının ve midesinden çıkan plastik parçalarının fotoğrafını Facebook'ta paylaştı. CNN'e konuşan kaplumbağa rehabilitasyon uzmanı Emily Mirowski, bulduklarında yavrunun çok zayıf ve güçsüz olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Gerçekten iç parçalayıcı. Ama bu bizim yıllardır gördüğümüz bir şey. Nihayet bu görüntüyü başka insanlar da görebildiği için memnunuz ve farkındalık yaratmasını umuyoruz."

Her yıl mart-ekim arası yumurtadan çıkan yavrular, 'sargassum' denilen gezgin büyük yosunlara yüzüp ilk birkaç yılı bunların arasında yaşadığını anlatan Mirowski, "Sorun şu ki, okyanusları doldurup taşan plastik atıklar bunlara yapışıp kalıyor. Tüm mikroplastikler deniz yosunlarına yapışıp kalıyor ve yavru kaplumbağalar bunları yiyecek sanıyor"

Plastik tüketimi yüzünden yetersiz beslenen ve güçten düşen kaplumbağaların karaya vurmasının çok yaygınlaştığı, bu yüzden Floridalıların buldukları kaplumbağaları rehabilitasyon için bırakmaları amacıyla merkezin dışına kutular konulduğu aktarıldı. Bu kaplumbağalardan bazılarının hayatta kaldığını, ama çoğunun çok zayıf ve güçsüz oldukları için kurtarılamadığı kaydedildi.

07/10/2019 14:30