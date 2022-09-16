Midtjylland, Lazio'yu tarihi performansla devirdi

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 2. hafta maçında FC Midtjylland ile Lazio karşı karşıya geldi.



MCH Arena'daki maçı ev sahibi takım 5-1 kazandı. Midtjylland'a galibiyeti getiren goller, 27' Paulinho, 30' Sory Kaba, 51' Evander (P), 68' Gustav Isaksen ve 72. dakikada Erik Sviatchenko'dan geldi. İtalyan ekibinin tek sayısını ise 57' Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.



Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Evander, 67. dakikada bir de penaltıdan yararlanamadı.



Teknik direktör Albert Capellas Herms'in takımı Midtjylland ilk kez bir Avrupa maçında (elemeler hariç) beş gol attı.



Bu sonucun ardından Danimarka temsilcisi gruptaki ilk galbiyetini elde ederek rakibiyle puanlarını eşitledi.

- Feyenoord'dan yarım düzine gol



Grubun diğer maçında ise Feyenoord, evinde Strum Graz'ı 6-0 mağlup etti.



Hollanda ekibinin golleri 9', 41' Alireza Jahanbakhsh, 31', 34' David Hancko, 66' Santiago Gimenez ve 78' Oussama Idrissi kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü 74 dakikada görev yaptı.



Feyenoord'un da ilk puanlarını elde ettiği gecede tüm takımlar 3 puanda eşitlendi.

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16/09/2022 09:20