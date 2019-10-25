Midye dolmaların yüzde 91'i mikroplastik!

Greenpeace Akdeniz'in, 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporu açıklandı. Rapora göre balıkların yüzde 44'ünde, midye dolmaların ise yüzde 91'inde mikroplastik bulguya rastlandı

Greenpeace Akdeniz'in, 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporu tamamlanıp kamuoyuna açıklandı. Raporda dikkat çeken başlık deniz ürünleri oldu.

Rapora göre, incelenen balıkların yüzde 44'ünde, kırmızı karidesin yüzde 18'inde, midye dolmaların ise yüzde 91'inde mikroplastik bulguya rastlandı. DHA'da yer alan habere göre balıkların midesinden çıkan mikroplastiklerin çoğunun tek kullanımlık plastiklerden kaynaklandığı bildirildi.

25/10/2019 17:51