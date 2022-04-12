Yeni bir araştırma, günlük bazda küresel nüfusun yüzde 7'sinin migren, yüzde 9'unun gerilim tipi baş ağrısından muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, baş ağrısının küresel yaygınlığına dair araştırma verilerini paylaştı.

Araştırmacılar, dünya çapında neredeyse her 6 kişiden 1'inin baş ağrısı çektiğini ve bu kişilerin yarısının migren yaşadığını tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Lars Jacob Stovner, "Baş ağrıları, gerçekten sık görülen rahatsızlıklardır ve -bazı farklılıklar olsa da- tüm ülkelerde yaygındır." ifadesini kullandı.

Stovner ve meslektaşları, 1961'den 2020'nin sonuna kadar yayımlanmış 357 makaleyi belirleyerek baş ağrısının yaygınlığını tespit etmek için verileri analiz etti.

Migren, kadınlarda daha yaygın

Yapılan yıllık bazdaki incelemelerde, kadınların yüzde 17'sinin migrenden etkilendiği, erkeklerde ise bu oranın yüzde 8,6 olduğu ortaya çıktı.

Ayda 15 gün veya daha fazla gün baş ağrısının da kadınlarda çok daha yaygın olduğu saptandı.

Çalışma ekibi, 2007'de yapılan incelemeden bu yana migrenlerin daha yaygın hale gelmiş olabileceğini vurguluyor.

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12/04/2022 08:35