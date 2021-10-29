Migros'tan 518 milyon liralık ceza açıklaması

Migros, Rekabet Kurumu'nun verdiği fahiş fiyat cezasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, cezanın kabul edilmediği ve kararın iptali için dava açılacağı belirtildi.

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29/10/2021

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Migros'tan 518 milyon liralık ceza açıklaması

Türkiye'de marketler zinciri Migros, Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında verdiği 518 milyon liralık cezaya için açıklama yaptı.

Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada, kararda yöneltilen hususların şirket tarafından kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, gerekçeli kararın tebliği sonrası kararın iptali için dava açılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir."

Cezayla ilgili gerekçeli kararın tebliği sonrası 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık bulunuyor.

29/10/2021 14:57
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TAGS: Migros, Fiyat, Ekonomi
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