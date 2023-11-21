Miha Zajc için ''ayrılık'' iddiası

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin takıma dönmesinin ardından, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın ara transfer döneminde başka bir takıma kiralık ya da bonservisiyle gönderilebileceği ileri sürüldü.

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21/11/2023

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Miha Zajc için ''ayrılık'' iddiası


Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın gözde futbolcusu Miha Zajc'ın ocak ayında sarı lacivertli takımdan gönderilebileceği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 

25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak. Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.

Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı oyuncu, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak. 

Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine 25 yaşındaki Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.

21/11/2023 10:12
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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