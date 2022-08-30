Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti!

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son başkanı Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasına öncülük eden Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Haziran ayında Gorbaçov Vakfı sözcüsü Vladimir Polyakov, Mikhail Gorbaçov'un böbrek hastalığından muzdarip olduğunu ve hemodiyaliz de dahil olmak üzere tedavi gördüğünü söylemişti.

Gorbaçov, başlattığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasının önünü açmıştı.

SSCB'nin dağılmasına yaptığı katkı nedeniyle Gorbaçov'a kapitalist rejimler tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçilmişti. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.

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30/08/2022 23:50