Mihailidis, Kıbrıslı Türkleri aşağıladı

Fileleftheros Genel Yayın Yönetmeni Aristos Mihailidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in raporunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teslim aldığı 1.956.023 doz aşıdan ‘kuzeye nakledilen’ miktarın 234.038 olduğunu ve miktarın düşük olduğunu belirtiyor” ifadelerine karşı cevap verdi. Mihailidis’in sözleri Kıbrıslı Türkleri aşağılama olarak algılandı. Mihailidis, “Bu aşılar bedava değil, Rum vergi mükellefleri ile alınıyor ve yasa dışı rejime vergi ödeyen ‘yasa dışı’ yurttaş Kıbrıslı Türkler’e veriliyor” diyerek Kıbrıslı Türkleri aşağıladı. “Kıbrıslı Türklerin aşıları ve adil paylaşım” başlıklı yazısında Aristos Mihailidis, “daha ne kadar saçmalayabiliriz!” diyerek şu çarpıcı ve Rum yönetimini Kıbrıslı Türklere aşıları verdiği için suçlayan ifadeleri kullandı; “Daha ne kadar saçmalayabiliriz! Kendi kendini felakete götürmenin de bir sınırı var. Guterres’in sadece Ankara’ya hizmet eden sinsi ifadelerini reddedip bunlara yanıt vereceğimiz yerde bunları benimseyip lotus oburlarıymışız gibi lanse ediyoruz. (…) Guterres raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teslim aldığı 1.956.023 doz aşıdan ‘kuzeye nakledilen’ miktarın 234.038 olduğunu ve miktarın düşük olduğunu belirtiyor. Guterres’in Kıbrıs Cumhuriyeti’ni adil paylaşım olmadığı konusunda suçladığını. (…) Bu aşılardan hiçbirini kimse Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağışlamadı. Bunları satın alıyor ve vatandaşlarına ücretsiz veriyor. Bunları Kıbrıslı Rum vergi mükelleflerinin ödediği paralarla satın alıyor ve bu aşıları yasa dışı bir rejime vergi ödeyen Kıbrıslı Türkler gibi yasa dışı vatandaşlarına veriyor. O yasa dışı rejim de hepsini Türkiye’den gelen Çin aşısıyla aşılamak istemişti.”

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06/01/2022 11:25