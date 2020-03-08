Mihailidis: Rum polis memurlarına saldırı oldu

Filelefteros’un haberine göre, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis dün lokmacı sınır kapısındaki eylem sırasında Rum polis memurlarına saldırı olduğunu iddia etti ve kınadı...

Mihailidis, yaralanan 5 polis memuruna destek ve sempatilerini dile getirdi.

“Kıbrıs polisi yasa ve düzenin idamesiyle görevlidir ve kimsenin, görevli polisleri darp ve küfür ederek yasayı eline almasına ve kargaşa yaratmasına müsaade etmeyecektir” diyen Mihailidis olayın incelenmesi ve her kim olursa olsun suç işlediği tespit edilenler halkında cezai kovuşturma emri verdi.

08/03/2020 10:59