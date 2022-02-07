Mihailidis, sıvılaştırılmış doğal gaz için çin konsorsiyumuyla anlaşmaya yanaşmıyor

Güney Kıbrıs’taki Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali için Çin konsorsiyumuyla anlaşmaya yanaşmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Mihailidis’in Çin konsorsiyumuyla imzalanan sözleşmede bazı ihlaller tespit ettiğini ve anlaşmaya yanaşmadığını; bu sebeple de Güney Kıbrıs’ın milyonlarca Euro kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazete, projeyi üstlenen şirketin pandemi, ürün maliyetlerindeki artış ve gecikmeler gibi sebeplerle 100 milyon Euro daha talep ettiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in devreye girmesiyle yapılan istişareler sonucu bu ücretin 25 milyon Euro’ya düşürüldüğünü ancak Mihailidis’in yine de razı olmadığını kaydetti.

Haberde, 25 milyon Euro’nun ödenmemesi halinde Rum Yönetimi’nin milyonlarca Euro’luk kaybı olacağı ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



07/02/2022 14:48