Mihriban Günel'e otopsi yapıldı

Hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren 21 yaşındaki Mihriban Günel’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneği alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, pazar günü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mihriban Günel’in otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı ve ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan, dün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet Aktaş’ın (E-83), yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “aort diseksiyonu” sonucu olduğu tespit edildi.