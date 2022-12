Mike Tyson ve ünlü DJ Khaled Kabe'ye gitti

Filistin asıllı ABD'li DJ Khaled ve ünlü boksör Mike Tyson umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Kabe'yi gören ünlü DJ, gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

"Wild Thought", "No Brainer" ve "I'm The One" gibi hit parçalara imza atan ABD'li DJ Khaled Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gitti.

Filistin asıllı DJ Khaled'e yakın arkadaşı dünyaca ünlü boksör Mike Tyson eşlik etti.

Tavaf sırasında gözyaşlarını tutamayan ünlü DJ, sosyal medya hesabında o anları paylaştı.

Ünlü DJ, paylaşımında "Mekke'ye adım attığım anda gözlerimden sevinç yaşları döküldü. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla mutluluk ve daha fazla sağlık ve koruma diledim" ifadelerini kullandı.

DJ, ifadelerini arkadaşı Mike Tyson'ın yanından olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak bitirdi.

14/12/2022 21:56