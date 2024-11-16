Mike Tyson'dan emeklilik açıklaması

YouTuber ve boksör Jake Paul ile yaptığı profesyonel ağır sıklet müsabakasında yenilen efsana boksör Mike Tyson, emekliliği hakkında konuştu.

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16/11/2024

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Mike Tyson'dan emeklilik açıklaması

YouTuber ve boksör Jake Paul ile yaptığı profesyonel ağır sıklet müsabakasında yenilen efsana boksör Mike Tyson, emekliliği hakkında konuştu. 58 yaşındaki Tyson, "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum." dedi.

YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı mağlup etti.

Tyson, "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

"KİMSEYE BİR ŞEY KANITLAMADIM"

Tyson, "Mutluyum. Onun iyi bir dövüşçü ve hazırlıklı olduğunu biliyordum. Kimseye bir şey kanıtlamadım, sadece yapabildiğim şeyden mutluyum. Jake iyi bir dövüşçü, saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

16/11/2024 21:48
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TAGS: Mike Tyson
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