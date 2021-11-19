Mike Tyson'ın sırrı açığa çıktı, ringe çıkmadan önce seks!

ABD'li ünlü boksör Mike Tyson'ın eski koruması, ağır sıklet şampiyonunun maçlardan önce çok fazla adrenalinle dolu olduğundan "gevşemek" için seks yaptığını söyledi. Tyson maç öncesi enerjisi nedeniyle rakiplerini öldürmekten korkuyormuş.

1980'lerde Tyson'a şoförlük de yapan Rudy Gonzalez, The Sun'a verdiği röportajda 55 yaşındaki Tyson'ın müsabaka öncesinde kadınlarla rastgele seks yaptığını açıkladı.

Gonzalez boksöre dair şunları dile getirdi:

Mike'ın en büyük sırlarından biri dövüşlerden önce soyunma odasında seks yapması gerektiğiydi. Enerjisinin bir kısmını atmak için sevişmek zorundaydı. Bu yüzden banyo ve soyunma odalarına kızları tıkıştırırdım.

Koruma, ring kenarındaki sürtüşmeleri hatırlatarak şunları söyledi:

Mike, 'Eğer sevişmezsem bu adamı şuracıkta öldüreceğim' derdi. Bazen bir dakikalığına kadınlarla içeri girip onların suyunu çıkarır ve kendi ensesine vurarak, 'Tamam bu adam bu gece yaşayacak' derdi.

Eski koruma şunları da ekledi:

En büyük korkusu ringde birini öldürmekti. Yapabileceğini biliyordu. Mike'ın bu adamlara tren gibi çarptığını söylemek abartı olmaz.

Tyson'ın soyunma odasında modunun çok yükseldiği ve ara sıra gözyaşlarına boğulduğu da söylenirdi. Eski koruması Gonzalez boksörün zorlu bir hayat yaşaması nedeniyle kaygı bozukluğunun olduğunu belirtti.

Tyson, 1987'den 1990'a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonuydu.

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19/11/2021 09:47