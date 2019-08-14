Mikis Theodorakis'ten Akıncı'nın hidrokarbon önerisine destek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz günlerdeki röportajı vesilesi ile Mikis Theodorakis “Ta Nea” gazetesine mektup gönderdi ve Türkiye’nin rakipten ortağa dönüştürülmesi için çağrı yaptı. Büyük Yunan besteci 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Komitesi kurulması ile ilgili girişimine değindi ve Türkiye’nin her zaman komşu ülke olarak kalacağını hatırlattı ve “her ikimiz için de mümkün olduğunca daha barışçıl -neden olmasın?- ve dostça görüşmemiz temel gereklilik olacak” dedi.

Yunan MEB’sinin değerlendirilmesine değinerek Türkiye ile uzlaşmaya çağırdı çünkü Yunan MEB’sinin duyurulmasının “çok karışık” bir konu olduğunu söyledi. Türkiye’nin Yunan adaları tarafından çevrili olması nedeniyle hissettiği “boğulmayı” hatırlattı ve gerçekçi bir çözüm bulunmaya çağırdı.

Diğerlerinin yanısıra “Cumhurbaşkanı Anastasiadis’le ilgili olarak Kıbrıs MEB’si kuşakları belirlenmeye başladığı zaman, tamamen doğru bir şey olan, Kıbrıs Adasının özlü bir şekilde barışa kavuşturulmasına yönelik büyük bir adım olacak Kıbrıslı Türklerin katılımını neden olumlu bir unsur olarak değerlendirmediğine hayret ediyorum” dedi.