Mikropların genetiği çözüldü

Bilim insanları veba, dizanteri ve kolera dahil çeşitli hastalıklarla ilgili 3 bin bakterinin genetik haritasını deşifre etti.

Yeni ilaçlar ve aşıların geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Genetik haritalar, İngiliz National Collection of Type Cultures (NCTC) internet sitesinde bilim insanlarıyla paylaşılacak.