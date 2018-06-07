HABER KIBRIS

Mikropların genetiği çözüldü

Günümüzde modern insanı bekleyen tehlikeler arasında sayılan antibiyotiğe dirençli bakterilerle mücadele için önemli bir adım atıldı.

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07/06/2018

Mikropların genetiği çözüldü
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Bilim insanları veba, dizanteri ve kolera dahil çeşitli hastalıklarla ilgili 3 bin bakterinin genetik haritasını deşifre etti.

Yeni ilaçlar ve aşıların geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Genetik haritalar, İngiliz National Collection of Type Cultures (NCTC) internet sitesinde bilim insanlarıyla paylaşılacak.

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TAGS: Mikrop, haber, kıbrıs
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