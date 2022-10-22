Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı büyük ilgi gördü
22/10/2022
Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, "karınca yüzü"ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.
Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.
Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.
Korku filmi sahnelerini andıran kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.