Milan 3 puanı 3 golle aldı
Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında konuk ettiği Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.
15/09/2022
Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.
Maçta goller; 45. dakikada Olivier Giroud'nun penaltısından, 47. dakikada Alexis Saelemaekers, 56. dakikada Orsic ve 77. dakikada Pobega'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.
Milan Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Chelsea'ye konuk olacak. Dinamo Zagreb ise aynı haftada RB Salzburg'a konuk olacak.