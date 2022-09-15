Milan 3 puanı 3 golle aldı

Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında konuk ettiği Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

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15/09/2022

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Milan 3 puanı 3 golle aldı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Maçta goller; 45. dakikada Olivier Giroud'nun penaltısından, 47. dakikada Alexis Saelemaekers, 56. dakikada Orsic ve 77. dakikada Pobega'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

Milan Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Chelsea'ye konuk olacak. Dinamo Zagreb ise aynı haftada RB Salzburg'a konuk olacak.

15/09/2022 09:14
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, Milan, Dinamo Zagreb
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