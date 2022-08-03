Milan De Ketelaere'de mutlu sona ulaştı

Milan, Club Brugge'ün genç yeteneği Charles De Ketelaere transferinde mutlu sona ulaştı.

Serie A ekibi, 32 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonus ödemeler karşılığında 21 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yeni takımında 90 numaralı formayı giyecek olan hücum oyuncusu ilk açıklamasında; "Sıradaki adım için mutluyum. Genç bir oyuncu olarak, yurtdışında zirve seviyede oynama hırsına sahip olmalısınız. Club Brugge'deki herkese teşekkür ederim. Orası her zaman benim evim olarak kalacak." sözlerini sarf etti.

Genç yıldız oyuncuyla Leeds United ve Leicester City'de ilgileniyordu.

De Ketelaere, bu yaz Milan'ın 4. transferi oldu. Son Serie A şampiyonu daha önce Junior Messias, Alessandro Florenzi ve Divock Origi'yi kadrosuna katmıştı.

Belçikalı 10 numara oyuncusu, geçtiğimiz sezon Club Brugge adına çıktığı 49 maçta takımına 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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03/08/2022 08:45