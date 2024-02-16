Milan farklı kazanarak son 16 turuna göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, sahasında Rennes'i konuk etti. İtalyan ekibi maçı 3-0 ile kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

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16/02/2024

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Milan farklı kazanarak son 16 turuna göz kırptı

UEFA  Avrupa Ligi'nde Milan ile Rennes play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. 

İtalyan devi maçı 3-0 kazandı. Maçta Milan'ın galibiyet golleri; 32. ve 48. dakikalarda Ruben Loftus-Cheek ve 53. dakikada Rafael Leao'dan geldi. 

Milan bu sonuçla birlikte Fransa'da oynanacak maç öncesi son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. 

Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe saat 20.45'te oynanacak. 

16/02/2024 09:55
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TAGS: milan
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