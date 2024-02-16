Milan farklı kazanarak son 16 turuna göz kırptı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, sahasında Rennes'i konuk etti. İtalyan ekibi maçı 3-0 ile kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
16/02/2024
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Rennes play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi.
İtalyan devi maçı 3-0 kazandı. Maçta Milan'ın galibiyet golleri; 32. ve 48. dakikalarda Ruben Loftus-Cheek ve 53. dakikada Rafael Leao'dan geldi.
Milan bu sonuçla birlikte Fransa'da oynanacak maç öncesi son 16 turu için büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe saat 20.45'te oynanacak.