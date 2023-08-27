Milan farklı kazandı, Roma deplasmanda takıldı

Serie A'nın ikinci haftasında Milan, evinde farklı kazandı.



Torino'yu Christian Pulisic, Olivier Giroud (2) ve Theo Hernandez'in golleriyle 4-1 mağlup eden Milan, ligdei ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Torino ise bu sezonki ilk yenilgisini elde etti.



Milan, ligin 3. haftasında Roma'ya konuk olacak. Torino ise Genoa'yı ağırlayacak.

Roma'dan ikinci puan kaybı

Serie A'nın açılış haftasında evinde Salernitana'yla 2-2 berabere kalan Roma, ikinci haftada da galibiyete ulaşamadı.



Hellas Verona'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun ekibi, haftayı puansız kapattı.



Bu sezonun ilk maçında deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup eden Verona, ikinci maçından da galibiyetle ayrılıp puanını 6 yaptı.



Milli aranın ardından Roma, Milan'ı ağırlayacak. Verona ise Sassuolo'ya konuk olacak.