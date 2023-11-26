Serie A'nın 13. haftasında Milan, Fiorentina'yı konuk etti.



İlk 45 dakikasının büyük bir bölümünün golsüz geçildiği karşılaşmada ev sahibi, 45+2'de Theo Hernandez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.



Devre, Milan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Stefano Pioli'nin ekibi, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.



Ligde son 4 maçında 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Milan, bu galibiyetle ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 23 yaptı.



Son 5 maçında 4. yenilgisini alan Fiorentina ise 20 puanda kaldı.

Francesco Camarda tarihe geçti

Milan'ın 2008 doğumlu genç futbolcusu Francesco Camarda, Fiorentina karşısında 83. dakikada oyuna dahil oldu.



15 yaşındaki Camarda, Serie A'da bir maçta süre alan en genç futbolcu unvanını elde etti.