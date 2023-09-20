Milan, Newcastle United duvarını geçemedi: 0-0
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu heyecanı 19:45 seansında oynanan 2 maçla başladı. Milan konuk ettiği Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.
20/09/2023
Şampiyonlar Ligi'de yeni sezon heyecanı başladı. İtalyan temsilcisi Milan sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
Milan baştan sona üstün oynadığı maçta yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Toplam 26 şut atan Milan aradığı golü bir türlü bulamayınca maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.
NEWCASTLE UNITED'IN İLK İSABAETLİ ŞUTU UZATMALARDA GELDİ
Newcastle United müsabakadaki tek isabetli şutunu 90+5'te atabildi.
Sandro Tonali, eski takımı Milan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 72 dakika oyunda kaldı.
Milan grupta bir sonraki maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Newcastle United ise sahasında PSG'yi ağırlayacak.