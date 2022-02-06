Milan, Olivier Giroud ile 4 dakikada Inter'in fişini çekti: 1-2

Serie A'nın 24. haftası Milano derbisine sahne oldu. Derby della Madonnina'da Inter, Milan'ı konuk etti.

Bu maç öncesi şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan bir maç eksiği bulunan Inter 53 puanla zirvede yer alırken Milan 49 puanla üçüncü sırada yer alıyordu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Inter, 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde topu filelere gönderen Ivan Perisic, Inter'i soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Olivier Giroud'ya 4 dakika yetti

1-0 gerideki Milan maçın son bölümünde Inter'i 4 dakika içinde yıktı.

Maça ilk 11'de başlayan ve eski takımına karşı bir asist yapan Hakan Çalhanoğlu 73. dakikada oyundan çıktı ve bu andan sonra Milan rüzgarı esti.

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Fransız golcü Olivier Giroud, 74. dakikada 1-1'lik eşitliği getirirken 78. dakikadaki şık golüyle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

90+5. dakikada Milan'ın Fransız savunmacısı Theo Hernandez, Denzel Dumfries'e arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda Milan skoru korumayı başardı ve Milan, Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirveye tutundu.

Bu sonucun ardından Inter 53 puanda kalırken Milan ise 52 puana yükseldi ve ikinci sırada yer aldı.

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06/02/2022 10:15